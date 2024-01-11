Шакил О'Нил рассказал, как нервничал Дуэйн Уэйд в финале 2006 года

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил рассказал, как во время финальной серии плей-офф 2006 года Дуэйн Уэйд нервничал. Также Шак вспомнил, как сам волновался во время первого выхода в финал.

«Дуэйн Уэйд немного напомнил мне меня самого, когда я играл в своём первом финале против Хакима (Оладжьювона). Он (Уэйд) был слишком мил, слишком уважал соперника», – сказал Шакил О’Нил в своём подкасте.

Напомним, О'Нил и Уэйд в сезоне-2005/2006 принесли первое в истории «Майами Хит» чемпионство НБА. Клуб из Флориды обыграл в финале «Даллас Маверикс» со счётом 4-2. При том, что клуб из Флориды проиграл первые две игры серии.

В дальнейшем Уэйд взял ещё два титула вместе с «Майами». Клуб побеждал в 2012 и 2013 году.