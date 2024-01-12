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45-очковый дабл-дабл Митчелла помог «Кливленду» победить «Бруклин»

45-очковый дабл-дабл Митчелла помог «Кливленду» победить «Бруклин»
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Сегодня, 11 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024, в котором встречались «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Игра проходила на нейтральном стадионе «Аккор Арена» (Париж, Франция). Матч завершился победой «Кливленд Кавальерс» со счётом 111:102.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Номинальные хозяева матча с ходу завладели преимуществом во встрече и победили в первой четверти со счётом 26:16. Во время второго игрового отрезка «Бруклин» иногда демонстрировал проблески качественной игры, но «Кливленд» всё равно выглядел стабильнее, обыграв соперника с результатом 28:18. Итог первой половины – 54:34 в пользу игроков «Кавальерс».

Вторая половина матча началась с более равной борьбы, в итоге третья четверть завершилась вничью – 24:24. В решающей четверти игры «Бруклин» приблизился к оппоненту на расстояние в 10 очков, но, даже несмотря на то, что «Кливленд» уступил в заключительном отрезке с результатом 33:44, команда в итоге победила в матче.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, который набрал 45 очков и отдал 12 передач, тем самым оформив дабл-дабл.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
111 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 45, ЛеВерт - 21, Окоро - 13, Аллен - 12, Ньянг - 10, Меррилл - 6, Уэйд - 4, Томпсон - 1, Страс, Портер, Бейтс, Джонс
Бруклин Нетс: Бриджес - 26, Томас - 26, Уокер - 20, Клэкстон - 13, Уотфорд - 8, Джонсон - 3, Джайлс - 2, Динвидди - 2, О'Нил, Смит, Шарп, Финни-Смит
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