45-очковый дабл-дабл Митчелла помог «Кливленду» победить «Бруклин»

Сегодня, 11 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024, в котором встречались «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Игра проходила на нейтральном стадионе «Аккор Арена» (Париж, Франция). Матч завершился победой «Кливленд Кавальерс» со счётом 111:102.

Номинальные хозяева матча с ходу завладели преимуществом во встрече и победили в первой четверти со счётом 26:16. Во время второго игрового отрезка «Бруклин» иногда демонстрировал проблески качественной игры, но «Кливленд» всё равно выглядел стабильнее, обыграв соперника с результатом 28:18. Итог первой половины – 54:34 в пользу игроков «Кавальерс».

Вторая половина матча началась с более равной борьбы, в итоге третья четверть завершилась вничью – 24:24. В решающей четверти игры «Бруклин» приблизился к оппоненту на расстояние в 10 очков, но, даже несмотря на то, что «Кливленд» уступил в заключительном отрезке с результатом 33:44, команда в итоге победила в матче.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, который набрал 45 очков и отдал 12 передач, тем самым оформив дабл-дабл.