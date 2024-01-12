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Результаты игрового дня Евролиги 11 января

Результаты игрового дня Евролиги 11 января
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Вчера, 11 января, состоялось четыре матча в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые прошли 11 января в Евролиге:

«Фенербахче» — «Бавария» — 98:91 ОТ.

«Панатинаикос» — «Монако» — 88:63.

«Олимпия» Милан — «Црвена Звезда» — 62:76.

«Реал» Мадрид — «Валенсия» — 96:86 ОТ.

Из примечательных моментов можно выделить то, что мадридский клуб второй раз за последние три матча оказывается в овертаймах. 5 января «Реал» отыграл рекордный матч с «Анадолу Эфес», пройдя четыре отрезка по пять минут.

«Монако» потерпел третье поражение из последних четырёх встреч. Таким образом, команда находится вне первой шестёрки в таблице, которая обеспечивает прямой выход в плей-офф.

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