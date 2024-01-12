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Названы сроки восстановления Маркуса Смарта после вывиха пальца

Названы сроки восстановления Маркуса Смарта после вывиха пальца
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Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт пропустит ориентировочно шесть недель из-за травмы пальца правой руки, полученной во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Дончич - 31, Джонс - 11, Харди - 10, Хардуэй-младший - 9, Пауэлл - 4, Лоусон - 3, Карри - 2, Уильямс, Грин, Уильямс, Холмс, Клебер , Моррис
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 32, Смарт - 23, Тиллман - 14, Уильямс - 14, Кеннард - 14, Родди - 11, Уильямс Мл. - 6, Кончар - 4, Бийомбо - 2, Ларэвиа, Альдама, Джексон

Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Отмечается, что у 29-летнего баскетболиста тяжёлая травма безымянного пальца. Напомним, во время матча Смарт совершил удачный бросок из-за дуги, однако позже выяснилось, в этот момент он травмировался.

Тогда атакующий защитник в общей сложности провёл на площадке 21 минуту, набрав суммарно 23 очка (9 из 16 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), сделав четыре подбора, два перехвата и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+16».

Момент с травмой:
Видео
Маркус Смарт вывихнул палец после удачного трёхочкового попадания
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