Названы сроки восстановления Маркуса Смарта после вывиха пальца

Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт пропустит ориентировочно шесть недель из-за травмы пальца правой руки, полученной во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс».

Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Отмечается, что у 29-летнего баскетболиста тяжёлая травма безымянного пальца. Напомним, во время матча Смарт совершил удачный бросок из-за дуги, однако позже выяснилось, в этот момент он травмировался.

Тогда атакующий защитник в общей сложности провёл на площадке 21 минуту, набрав суммарно 23 очка (9 из 16 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), сделав четыре подбора, два перехвата и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+16».