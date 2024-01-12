«Оклахома» установила клубный рекорд по самой разгромной победе

Сегодня, 12 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 139:77 в пользу «Оклахомы».

Примечательно, что «Тандер» обыграли своих оппонентов с разницей 62 очка, что является самой разгромной победой в истории франшизы. Отметим, что предыдущий рекорд — 56 — был установлен в сезоне-1986/1987, а затем был повторён в сезоне-1992/1993.

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко (11 из 15 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), пять подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» игрока составил «+41».