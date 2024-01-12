Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» установила клубный рекорд по самой разгромной победе

«Оклахома» установила клубный рекорд по самой разгромной победе
Комментарии

Сегодня, 12 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 139:77 в пользу «Оклахомы».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что «Тандер» обыграли своих оппонентов с разницей 62 очка, что является самой разгромной победой в истории франшизы. Отметим, что предыдущий рекорд — 56 — был установлен в сезоне-1986/1987, а затем был повторён в сезоне-1992/1993.

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко (11 из 15 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), пять подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» игрока составил «+41».

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 77
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 21, Холмгрен - 19, Гидди - 13, Дорт - 11, Манн - 11, Дженг - 9, Уильямс - 6, Уотерс III - 6, Джонсон - 4, Уоллес - 4, Мицич - 2, Уильямс - 2, Джо, Уиггинс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 14, Хендерсон - 13, Мюррэй - 9, Грант - 9, Рит - 8, Шарп - 7, Камара - 6, Тибулл - 4, Минайя - 4, Рупер - 3, Брогдон, Баджи
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android