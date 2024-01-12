Лугенц Дорт стал автором уникального достижения НБА для показателя «плюс-минус»

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Лугенц Дорт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 139:77.

Дорт в общей сложности провёл на площадке 19 минут, набрав суммарно 11 очков (3 из 7 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), три подбора, одну результативную передачу, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+45».

Таким образом, 24-летний канадский баскетболист стал первым игроком в истории Ассоциации, которому удалось оформить показатель «плюс-минус» от «+40», проведя на площадке не более 20 минут.