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Лугенц Дорт стал автором уникального достижения НБА для показателя «плюс-минус»

Лугенц Дорт стал автором уникального достижения НБА для показателя «плюс-минус»
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Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Лугенц Дорт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 139:77.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дорт в общей сложности провёл на площадке 19 минут, набрав суммарно 11 очков (3 из 7 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), три подбора, одну результативную передачу, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+45».

Таким образом, 24-летний канадский баскетболист стал первым игроком в истории Ассоциации, которому удалось оформить показатель «плюс-минус» от «+40», проведя на площадке не более 20 минут.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 77
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 21, Холмгрен - 19, Гидди - 13, Дорт - 11, Манн - 11, Дженг - 9, Уильямс - 6, Уотерс III - 6, Джонсон - 4, Уоллес - 4, Мицич - 2, Уильямс - 2, Джо, Уиггинс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 14, Хендерсон - 13, Мюррэй - 9, Грант - 9, Рит - 8, Шарп - 7, Камара - 6, Тибулл - 4, Минайя - 4, Рупер - 3, Брогдон, Баджи
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