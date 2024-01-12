Бил за третью четверть набрал больше очков, чем стартовая пятёрка «Лейкерс»

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт — 127:104 в пользу гостей.

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикса» Брэдли Бил за третью четверть встречи набрал 20 очков. Примечательно, что вся стартовая пятёрка «Лейкерс» за этот период набрала 14 очков. Бил, в свою очередь, попал восемь бросков из 11 попыток.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 13 играх, набирая в среднем 16,4 очка, 3,8 подбора и 3,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48, трёхочковых — 30,2.