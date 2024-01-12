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Бил за третью четверть набрал больше очков, чем стартовая пятёрка «Лейкерс»

Бил за третью четверть набрал больше очков, чем стартовая пятёрка «Лейкерс»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт — 127:104 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикса» Брэдли Бил за третью четверть встречи набрал 20 очков. Примечательно, что вся стартовая пятёрка «Лейкерс» за этот период набрала 14 очков. Бил, в свою очередь, попал восемь бросков из 11 попыток.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 13 играх, набирая в среднем 16,4 очка, 3,8 подбора и 3,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48, трёхочковых — 30,2.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 127
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 19, Кристи - 14, Дэвис - 13, Ривз - 13, Мэйс - 12, Принс - 11, Джеймс - 10, Вандербилт - 6, Хэйс - 6, Уиндлер - 3, Худ-Скифино - 2, Реддиш, Льюис, Вуд
Финикс Санз: Бил - 37, Букер - 31, Дюрант - 18, Нуркич - 9, Бол - 6, Окоги - 5, Аллен - 5, Гордон - 5, Мету - 4, Литтл - 3, Азубуике - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Гудвин, Ватанабэ
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