37 очков Била помогли «Финиксу» одержать победу в матче с «Лейкерс», у Леброна — 10 очков

Сегодня, 26 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Команды играли на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США), встреча завершилась победой гостей со счётом 127:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Брэдли Бил. На его счету 37 очков, шесть подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде, защитник Девин Букер отметился 31 очком, пятью подборами и пятью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал разыгрывающий Д'Анджело Расселл. Он оформил 19 очков, один подбор и шесть передач. Защитник Макс Кристи отметился 14 очками, семью подборами и четырьмя передачами. На счету Леброна Джеймса 10 очков и девять результативных передач.