Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

37 очков Била помогли «Финиксу» одержать победу в матче с «Лейкерс», у Леброна — 10 очков

37 очков Била помогли «Финиксу» одержать победу в матче с «Лейкерс», у Леброна — 10 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Команды играли на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США), встреча завершилась победой гостей со счётом 127:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Брэдли Бил. На его счету 37 очков, шесть подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде, защитник Девин Букер отметился 31 очком, пятью подборами и пятью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал разыгрывающий Д'Анджело Расселл. Он оформил 19 очков, один подбор и шесть передач. Защитник Макс Кристи отметился 14 очками, семью подборами и четырьмя передачами. На счету Леброна Джеймса 10 очков и девять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 127
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 19, Кристи - 14, Дэвис - 13, Ривз - 13, Мэйс - 12, Принс - 11, Джеймс - 10, Вандербилт - 6, Хэйс - 6, Уиндлер - 3, Худ-Скифино - 2, Реддиш, Льюис, Вуд
Финикс Санз: Бил - 37, Букер - 31, Дюрант - 18, Нуркич - 9, Бол - 6, Окоги - 5, Аллен - 5, Гордон - 5, Мету - 4, Литтл - 3, Азубуике - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Гудвин, Ватанабэ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android