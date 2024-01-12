Брэдли Бил обновил личный рекорд результативности в сезоне-2023/2024 НБА

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:109.

Бил в общей сложности провёл на площадке 32 минуты, набрав суммарно 37 очков (14 из 21 с игры), шесть подборов, четыре результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «+25».

Примечательно, что 37 набранных очков — это лучший показатель для 30-летнего баскетболиста в нынешнем сезоне НБА. В сезоне-2023/2024 у Била в среднем 17,9 очка, четыре подбора и 3,8 результативные передачи в течение 14 матчей.