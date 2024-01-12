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Бывший игрок «Голден Стэйт» и «Вашингтона» пойман на многократном воровстве

Бывший игрок «Голден Стэйт» и «Вашингтона» пойман на многократном воровстве
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Американский защитник Райан Роллинз, отчисленный на этой неделе из состава «Вашингтон Уизардс», предстанет перед судом по обвинению в воровстве, сообщает The Athletic.

По информации источника, полиция имеет доказательства нескольких случаев кражи со стороны 21-летнего игрока. По данным правоохранителей, в период с 9 сентября по 9 ноября Роллинз совершил семь краж. В основном молодой баскетболист воровал продукты, мелкие бытовые предметы и средства личной гигиены.

Предположительно, в каждом из эпизодов стоимость краденого не превысила $ 1000, поэтому каждое правонарушение классифицируется как мелкое правонарушение 1-го класса. Максимальным наказанием по такой статье может стать тюремное заключение на срок до одного года.

Ожидается, что игрок предстанет перед судом в феврале, на текущий момент он не признал свою вину. Роллинз был обменян в «Вашингтон» в минувшее межсезонье из «Голден Стэйт Уорриорз».

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