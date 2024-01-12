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Бывший игрок ЦСКА Джеймс жёстко прошёлся по Евролиге, заявив, что его тошнит от неуважения

Бывший игрок ЦСКА Джеймс жёстко прошёлся по Евролиге, заявив, что его тошнит от неуважения
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Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, который сейчас выступает за французский «Монако», раскритиковал судейство Евролиги после очередного технического фола, полученного во встрече регулярного чемпионата с «Панатинаикосом» (63:88).

«Евролига, меня уже тошнит от вашего неуважения. Я играю в этой лиге уже 10 лет. Не могу понять, почему на мне не свистят фолы. Я получаю «технарь» каждую игру, потому что вы все дерьмово делаете свою работу. Я работаю над своей игрой каждое лето, прошу и вас работать над своей», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Та встреча стала одной из самых неудачных для Джеймса в текущем сезоне Евролиги — он набрал лишь 11 очков, совершил шесть подборов и отдал пять передач.

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