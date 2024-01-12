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Курич — о победе над «Минском»: мы играли как команда, много делились мячом

Курич — о победе над «Минском»: мы играли как команда, много делились мячом
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич прокомментировал уверенную победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском» (96:69).

«Я думаю, что большая часть матча прошла для нас хорошо. Мы играли как команда, делились мячом, играли агрессивно в защите и нападении. Это домашний матч, и нам нужно было забрать победу, чтобы попытаться выйти в следующий раунд. Теперь нужно фокусироваться на следующем матче», — приводит слова Курича официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 15 побед при шести поражениях в регулярном чемпионате. «Минск» в нынешнем сезоне Единой лиги потерпел 21 поражение в 21 матче.

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