Майкл Джордан сделал эмоциональное заявление после своего включения в Зал славы «Чикаго»

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан высказался о включении себя в Зал славы «Чикаго Буллз». Джордан не смог присутствовать на церемонии, но записал видеообращение, которое транслировалось на мероприятии.

«Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к открытию Зала славы «Чикаго». Хочу поздравить всех остальных награждённых. Я так расстроен, что не могу быть с вами сегодня вечером, но я не хочу, чтобы это мешало хорошему настроению и веселью, которое у вас, ребята, действительно будет. Поверьте, я очень благодарен и для меня это большая честь.

Вы, болельщики, поддерживали меня с тех пор, как я пришёл в «Чикаго». Даже сегодня я вижу много фанатов «Чикаго» повсюду, поэтому думаю, что мы произвели впечатление и изменили то, что из себя представляет «Чикаго», благодаря нашим титулам. Каждый раз, когда вы смотрите на чемпионские баннеры, я хочу, чтобы вы всегда помнили, кем мы были и где находились. Мы всегда будем чемпионами. Я всегда буду частью «Чикаго Буллз» и хочу, чтобы они продолжали преуспевать. Я хотел бы видеть новые баннеры под потолком арены, и я надеюсь, что город Чикаго всегда сможет гордиться командой», — приводит слова Джордана Fadeaway World.