Алексей Швед впервые не набрал ни одного очка в матче чемпионата Китая

Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий за «Шаньси Лунгс», впервые в сезоне не набрал ни одного очка в матче чемпионата Китая по баскетболу.

35-летний швед провёл на паркете в матче с «Гуанчжоу» 6 минут. При этом отметился одним подбором, двумя передачами и одним перехватом. «Шаньси Лунгс» уступил «Гуанчжоу» со счётом 105:116.

На данный момент «Шаньси Лунгс» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая по баскетболу. Команда Шведа победила в 13 матчах, но при этом проиграла в 15.

Напомним, Алексей Швед подписал контракт с «Шаньси Лунгс» в начале текущего сезона. После окончания прошлого сезона Швед покинул ЦСКА, который представлял с 2021 года. В московскую команду он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.