Российский центровой Голдин оформил второй дабл-дабл в сезоне NCAA

Российский центровой «Флориды Атлантик» Влад Голдин сделал второй дабл-дабл в сезоне NCAA (студенческая лига США).

В матче с «Тулейн» 22-летний россиянин набрал 19 очков, сделал 11 подборов и два блок-шота, тем самым оформил дабл-дабл. Но что самое главное, так это то, что Голдин помог команде победить в не самом простом матче со счётом 85:84.

Отметим, что буквально месяц назад Голдин был лучшим игроком во всей NCAA по точности бросков с игры. Со старта чемпионата он реализовал 46 попыток из 61 — 75,4% с игры. Более того, в пяти последних матчах он допустил всего пять промахов, добившись просто фантастического показателя — 85,3% с игры (29 из 34).

Напомним, что «Флорида» стала победителем внутрисезонного турнира телеканала ESPN. В финале соревнований «Флорида» разгромила соперников из Virginia Tech Hokies со счётом 84:50.