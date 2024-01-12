Американский канал прервал трансляцию матча НБА из-за огромного разрыва в счёте

Американский телеканал TNT решил до конца не транслировать матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором принимали участие «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс». Канал переключился на встречу «Даллас Маверикс» – «Нью-Йорк Никс».

На момент того, как TNT прервали трансляцию разница в счёте составляла 38 очков в пользу хозяев паркета.

Кадр из трансляции Кадр из трансляции

Отметим, что «Бостон» в итоге проиграл «Милуоки» со счётом 102:135. Это поражение стало самым крупным в сезоне-2023/2024 НБА для клуба из Массачусетса.

Отметим, что несмотря на разгромное поражение «Бостон» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с результатом в 29 побед при девяти поражениях. При этом команда обладает не только лучшим результатом в конференции, но и во всей лиге, обгоняя «Миннесоту Тимбервулвз» со статистикой 26-11.