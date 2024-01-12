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Энтони Дэвис высказался об ужасной игре в обороне «Лейкерс»

Энтони Дэвис высказался об ужасной игре в обороне «Лейкерс»
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал недавнее поражение от «Финикс Санз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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«Все против нас бросают очень хорошо, даже несмотря на общее количество попыток. Если парень бросает с точностью в 10%, то против нас он будет попадать 40% бросков. Я просто знаю это. Не было случая, чтобы цифры говорили нам правду, когда мы играли с парнями. Поэтому мы должны играть со всеми так, как будто они Стефены Карри, когда они играют с нами, потому что эти ребята — не только «Финикс», а все хорошо забрасывают против нас», – приводит слова Дэвиса известный журналист Йован Буха в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что «Лейкерс» уступили «Финиксу» со счётом 109:127. Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса 11-м в последних 16-и матчах регулярного чемпионата.

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