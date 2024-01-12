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Глава профсоюза игроков Евролиги считает, что лиге не удастся внедрить систему обменов

Глава профсоюза игроков Евролиги считает, что лиге не удастся внедрить систему обменов
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Глава профсоюза игроков Евролиги Боштьян Нахбар поделился мнением о том, что европейскому чемпионату крайне непросто будет добиться механизма обменов, который работает в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Идея механизма обменов в Евролиге привлекла некоторое внимание в последнее время. Хотя у Ассоциации игроков нет существенных преимуществ в согласовании сделок в Евролиге, следует добавить, что для (теоретически) создании такого механизма возникают некоторые неизбежные юридические вопросы.

Практически невозможная передача контрактов игроков за границу и внутри национальных лиг, в первую очередь, исключает возможность использования такой системы. Контракты с игроками, скорее всего, придется сначала расторгнуть, а затем (повторно) подписать с новой командой на тех же условиях.

Это, по сути, исключает возможность системы «обменов», которая действует в НБА. Но, если мы говорим о расторжении контрактов с игроками и последующем подписании контракта с новой командой – на самом деле, мы уже видим это сейчас, во время трансферного окна Евролиги», – приводит слова Нахбара Basket News.

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