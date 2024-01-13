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Кармело Энтони был в ярости от решения «Денвера», в котором замешан Никола Йокич

Кармело Энтони был в ярости от решения «Денвера», в котором замешан Никола Йокич
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони остался недоволен тем фактом, что бывшая команда игрока «Денвер Наггетс» отдала его игровой номер центровому Николе Йокичу.

«Это был мелкий маневр. Это не было похоже на словно: «О, у нас есть номера на выбор». Это было похоже на: «Вот. Ты играешь под 15 номером». И вы поставили Йокича в центр всего этого. Он не знал, что, черт возьми, происходит.

Я считаю, что ему дали 15 номер, чтобы попытаться стереть то, что я сделал. Раньше я думал об этом. Хотя я больше об этом не думаю. Потому что произошло то, что должно произойти», – сказал Кармело Энтони на YouTube-канале 7PM in Brooklyn.

Напомним, что в прошлом сезоне «Денвер» во главе с Йокичем впервые в истории НБА завоевал чемпионство.

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