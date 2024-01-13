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«Барселона» разгромила «Жальгирис» в 21-м туре Евролиги

«Барселона» разгромила «Жальгирис» в 21-м туре Евролиги
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12 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между каталонской «Барселоной» и литовским «Жальгирисом». Команды встретились в рамках 21-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 91:73.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

В стартовой четверти «Барселона» продемонстрировала свои лучшие качества, обыграв оппонента с огромной разницей в счёте – 26:12. Но в следующей десятиминутке «Жальгирис» реабилитировался за ужасное начало матча – литовская команда оказалась сильнее противника с результатом – 25:18. Итог первой половины – 44:37 в пользу хозяев паркета.

Команды перевели дух в большом перерыве и в третьей четверти «Барселона» вновь взялась за дело: обыграла противника по Евролиги со счётом 24:20. Заключительный игровой отрезок проходил под контролем «Барселоны», которая оказалась сильнее гостей – 23:16.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
12 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
91 : 73
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Parker, Йокубайтис, Sarr, Jakucionis, Парра
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Холлинс, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Улановас
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