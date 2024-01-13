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Войнаровски рассказал об интересе к защитнику «Атланты» со стороны «Лейкерс»

Войнаровски рассказал об интересе к защитнику «Атланты» со стороны «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался по поводу интереса со стороны руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» к атакующему защитнику «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррею.

«Деджонте Мюррей — игрок, которым интересуются по всей лиге. В частности, «Лейкерс» вели переговоры с «Атлантой» [по поводу его обмена]. Вопрос в том, сколько они готовы отдать за Мюррея?» — сказал Войнаровски во время эфира на ESPN.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 21,1 очка, пять результативных передач и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 39,4.

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