Войнаровски рассказал об интересе к защитнику «Атланты» со стороны «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался по поводу интереса со стороны руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» к атакующему защитнику «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррею.

«Деджонте Мюррей — игрок, которым интересуются по всей лиге. В частности, «Лейкерс» вели переговоры с «Атлантой» [по поводу его обмена]. Вопрос в том, сколько они готовы отдать за Мюррея?» — сказал Войнаровски во время эфира на ESPN.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 21,1 очка, пять результативных передач и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 39,4.