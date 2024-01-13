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Эрик Споэльстра назвал игрока «Орландо», который добился значительного прогресса

Эрик Споэльстра назвал игрока «Орландо», который добился значительного прогресса
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра поделился мнением о тяжёлом форварде, одном из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, который на данный момент проводит свой второй сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он действительно стал лучше. У него есть способности к игре, и он действительно знает, как заработать на себе нарушения правил. Против него нельзя играть мягко, учитывая то, с какой агрессивностью он играет», — сказал Споэльстра во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 21-летний Банкеро принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 22,9 очка, 7,1 подбора и 4,8 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 38,1.

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