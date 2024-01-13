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Источник: НБА планирует провести Звёздный уик-енд 2026 года на новой арене «Клипперс»

Источник: НБА планирует провести Звёздный уик-енд 2026 года на новой арене «Клипперс»
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Инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее — Twitter) сообщил о том, что руководство НБА близка к завершению планированию организации Звёздного уик-енда 2026 года на новой арене «Лос-Анджелес Клипперс».

Владелец «Клипперс» Стив Баллмер презентует новую арену для команды в следующем сезоне. Сделано это было с целью того, чтобы не делить «Крипто.ком арену» вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс». Название нового сооружения — «Интуит Доум».

Ближайший Звёздный уик-енд пройдёт с 16 по 18 февраля в Индианаполисе на арене «Индианы Пэйсерс». В 2025 году мероприятие пройдёт в Сан-Франциско.

Баллмер купил калифорнийскую команду в 2014 году. Вместе с новым владельцем команда смогла впервые в истории выйти в финал Западной конференции.

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