Вдова Крауза расплакалась во время церемонии «Чикаго» из-за освистывания своего мужа

Сегодня, 13 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 140:131 в пользу «Голден Стэйт».

Во время большого перерыва состоялась специальная церемония включения в Зал славы «Чикаго». Джерри Крауз, являвшийся генеральным менеджером клуба с 1985 по 2003 год, был частью запланированного мероприятия, как и Майкл Джордан, Скотти Пиппен (оба отсутствовали) и другие.

Вдова Крауза Тельма, которая присутствовала на сегодняшнем мероприятии, не смогла сдержать слёз из-за того, что фанаты «Буллз» при упоминании Джерри недовольно скандировали и освистывали сам факт упоминания его имени.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во многом это связано с политикой управленца. В частности, многие болельщики не могут простить решение Крауза якобы распустить легендарную команду «Чикаго Буллз» по итогам сезона-1997/1998, после которого франшиза в шестой раз стала чемпионами НБА.