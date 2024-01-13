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Вдова Крауза расплакалась во время церемонии «Чикаго» из-за освистывания своего мужа

Вдова Крауза расплакалась во время церемонии «Чикаго» из-за освистывания своего мужа
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Сегодня, 13 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 140:131 в пользу «Голден Стэйт».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время большого перерыва состоялась специальная церемония включения в Зал славы «Чикаго». Джерри Крауз, являвшийся генеральным менеджером клуба с 1985 по 2003 год, был частью запланированного мероприятия, как и Майкл Джордан, Скотти Пиппен (оба отсутствовали) и другие.

Вдова Крауза Тельма, которая присутствовала на сегодняшнем мероприятии, не смогла сдержать слёз из-за того, что фанаты «Буллз» при упоминании Джерри недовольно скандировали и освистывали сам факт упоминания его имени.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во многом это связано с политикой управленца. В частности, многие болельщики не могут простить решение Крауза якобы распустить легендарную команду «Чикаго Буллз» по итогам сезона-1997/1998, после которого франшиза в шестой раз стала чемпионами НБА.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
131 : 140
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Дерозан - 39, Уайт - 25, Лавин - 25, Вучевич - 14, Уильямс - 9, Карузо - 6, Досунму - 6, Драммонд - 5, Терри - 2, Картер, Тэйлор
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 27, Куминга - 24, Уиггинс - 17, Джексон-Дэвис - 13, Шарич - 12, Луни - 9, Подзиемски - 5, Джозеф - 2, Робинсон - 1, Киньонес
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