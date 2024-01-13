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Стив Керр прокомментировал освистывание в адрес Джерри Крауза во время церемонии

Стив Керр прокомментировал освистывание в адрес Джерри Крауза во время церемонии
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на освистывание со стороны фанатов «Чикаго Буллз» в адрес умершего в 2017 году бывшего генерального менеджера «Чикаго» Джерри Крауза. Керр становился чемпионом НБА в качестве игрока «быков».

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
131 : 140
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Дерозан - 39, Уайт - 25, Лавин - 25, Вучевич - 14, Уильямс - 9, Карузо - 6, Досунму - 6, Драммонд - 5, Терри - 2, Картер, Тэйлор
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 27, Куминга - 24, Уиггинс - 17, Джексон-Дэвис - 13, Шарич - 12, Луни - 9, Подзиемски - 5, Джозеф - 2, Робинсон - 1, Киньонес

«Это абсолютно позорно, и я просто шокирован [этими действиями]. Я разочарован фанатами [«Чикаго Буллз»]», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Во время большого перерыва матча «Чикаго Буллз» — «Голден Стэйт Уорриорз» состоялась специальная церемония включения в Зал славы «Буллз». Джерри Крауз, являвшийся генменеджером клуба с 1985 по 2003 год, был частью запланированного мероприятия, как и Майкл Джордан, Скотти Пиппен (оба отсутствовали) и другие.

Отметим, что вдова Крауза Тельма, которая присутствовала на сегодняшнем мероприятии, не смогла сдержать слёз из-за того, что фанаты «Буллз» при упоминании Джерри недовольно скандировали и освистывали сам факт упоминания его имени.

Неприятная ситуация:
Видео
Вдова Крауза расплакалась во время церемонии «Чикаго» из-за освистывания своего мужа
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