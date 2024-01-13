Стив Керр прокомментировал освистывание в адрес Джерри Крауза во время церемонии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на освистывание со стороны фанатов «Чикаго Буллз» в адрес умершего в 2017 году бывшего генерального менеджера «Чикаго» Джерри Крауза. Керр становился чемпионом НБА в качестве игрока «быков».

«Это абсолютно позорно, и я просто шокирован [этими действиями]. Я разочарован фанатами [«Чикаго Буллз»]», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Во время большого перерыва матча «Чикаго Буллз» — «Голден Стэйт Уорриорз» состоялась специальная церемония включения в Зал славы «Буллз». Джерри Крауз, являвшийся генменеджером клуба с 1985 по 2003 год, был частью запланированного мероприятия, как и Майкл Джордан, Скотти Пиппен (оба отсутствовали) и другие.

Отметим, что вдова Крауза Тельма, которая присутствовала на сегодняшнем мероприятии, не смогла сдержать слёз из-за того, что фанаты «Буллз» при упоминании Джерри недовольно скандировали и освистывали сам факт упоминания его имени.