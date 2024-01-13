Никола Йокич не глядя отдал невероятную результативную передачу

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт — 90:71 в пользу хозяев.

В конце второй четверти центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич стал автором эффектного момента, отдав не глядя результативную передачу тяжёлому форварду Аарону Гордону, который завершил игровой эпизод броском сверху.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 28-летний Йокич принял участие в 38 встречах, набирая в среднем 25,5 очка, 11,8 подбора и 9,2 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,4, трёхочковых — 34,8.