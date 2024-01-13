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Никола Йокич не глядя отдал невероятную результативную передачу

Никола Йокич не глядя отдал невероятную результативную передачу
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт — 90:71 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В конце второй четверти центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич стал автором эффектного момента, отдав не глядя результативную передачу тяжёлому форварду Аарону Гордону, который завершил игровой эпизод броском сверху.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 28-летний Йокич принял участие в 38 встречах, набирая в среднем 25,5 очка, 11,8 подбора и 9,2 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,4, трёхочковых — 34,8.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
4-я четверть
100 : 80
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ки, Йокич, Гиллеспи, Ннаджи, Маррей, Хафф, Гордон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Маршалл, Дэниэлс, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Нэнс, Хоукинс, Мёрфи, Лидделл, Зеллер
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