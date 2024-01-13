«Юта» уравняла соотношение побед и поражений, в декабре у команды было 7-16

Сегодня, 13 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 145:113 в пользу «Юты».

Таким образом, «Джаз» уравняли соотношение побед и поражений в нынешнем сезоне — на счету клуба из Солт-Лейк-Сити теперь 20 побед при 20 поражениях. Примечательно, что 13 декабря 2023 года у «Юты» было семь побед при 16 поражениях.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал тяжёлый форвард Лаури Маркканен. На его счету 22 очка (7 из 11 с игры, где 4 из 6 трёхочковые), девять подборов, две результативные передачи и один перехват.