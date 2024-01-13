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«Юта» уравняла соотношение побед и поражений, в декабре у команды было 7-16

«Юта» уравняла соотношение побед и поражений, в декабре у команды было 7-16
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Сегодня, 13 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 145:113 в пользу «Юты».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Таким образом, «Джаз» уравняли соотношение побед и поражений в нынешнем сезоне — на счету клуба из Солт-Лейк-Сити теперь 20 побед при 20 поражениях. Примечательно, что 13 декабря 2023 года у «Юты» было семь побед при 16 поражениях.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал тяжёлый форвард Лаури Маркканен. На его счету 22 очка (7 из 11 с игры, где 4 из 6 трёхочковые), девять подборов, две результативные передачи и один перехват.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
145 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз: Маркканен - 22, Кларксон - 21, Секстон - 20, Фонтеккио - 13, Кесслер - 12, Олиник - 11, Джордж - 9, Агбаджи - 8, Хендрикс - 6, Данн - 6, Сенсабо - 5, Саманич - 4, Коллинс - 4, Юртсевен - 4, Хортон-Такер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 27, Барнс - 19, Макдэниелс - 15, Куикли - 15, Шрёдер - 12, Портер - 9, Буше - 7, Трент-мл. - 5, Барретт - 4, Дик, Темпл, Янг
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