Эмил Райкович рассказал, как ЦСКА будет действовать в игре с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от игры с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч между командами состоится сегодня, 13 января, в 14:30 мск.

«Наши встречи с «Локо» всегда очень интересны, не стоит ожидать чего-то другого и на этот раз. Наши соперники сохранили ядро состава и прежнюю систему, они прогрессируют по ходу сезона. Как всегда, целью будет прежде всего соответствовать их уровню жёсткости и контролировать подбор. Мы должны заранее установить собственный игровой ритм и сохранять концентрацию на протяжении всего матча», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 18 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке с результатом 15-6.

Напомним, «Локомотив-Кубань» по ходу прошлогоднего плей-офф в полуфинале обыграл ЦСКА со счётом 4-3. В финале Единой лиги ВТБ краснодарский клуб встречался с казанским УНИКСом, которому уступил с результатом 1-4.