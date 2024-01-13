Энтони Эдвардс сделал пародию на ритуал Диллона Брукса

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сделал пародию на предматчевый ритуал форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 27-летний Брукс во время исполнения своего ритуала просто стоит и смотрит в одну точку на протяжении достаточно длительного времени. Таким образом баскетболист настраивается на игру.

Напомним, «Миннесота Тимбервлулвз» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 116:93. На данный момент клуб из Миннеаполиса возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 27 победами при 11 поражениях.