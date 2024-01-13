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Энтони Эдвардс сделал пародию на ритуал Диллона Брукса

Энтони Эдвардс сделал пародию на ритуал Диллона Брукса
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сделал пародию на предматчевый ритуал форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 27-летний Брукс во время исполнения своего ритуала просто стоит и смотрит в одну точку на протяжении достаточно длительного времени. Таким образом баскетболист настраивается на игру.

Напомним, «Миннесота Тимбервлулвз» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 116:93. На данный момент клуб из Миннеаполиса возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 27 победами при 11 поражениях.

Забавный момент с Бруксом:
Видео
Джамал Маррей присоединился к предматчевому ритуалу Диллона Брукса
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