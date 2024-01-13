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«Худшее, что я видел». Чемпион НБА — о фанатах «Буллз», освиставших вдову Крауза

«Худшее, что я видел». Чемпион НБА — о фанатах «Буллз», освиставших вдову Крауза
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Стэйси Кинг высказался на тему того, что фанаты знаменитой баскетбольной франшизы освистали вдову бывшего генерального менеджера клуба Джерри Крауза.

«Чикаго — спортивный город. То, что мы увидели сегодня, когда было названо имя Джерри Крауза, люди, освиставшие Джерри и его вдову, принимавшую для него эту честь, было худшим, что я когда-либо видел в своей жизни. Мне было больно за эту женщину. Её довели до слёз. Тому, кто освистал её на этой арене, должно быть стыдно», – приводит слова Кинга Sportskeeda.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во время большого перерыва состоялась специальная церемония включения в Зал славы «Чикаго». Джерри Крауз, являвшийся генеральным менеджером клуба с 1985 по 2003 год, был частью запланированного мероприятия, как и Майкл Джордан, Скотти Пиппен (оба отсутствовали) и другие.

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