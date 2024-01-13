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УНИКС — Парма. Прямая трансляция
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Велимир Перасович поделился мнением о матче с «Пармой» в Единой лиге ВТБ

Велимир Перасович поделился мнением о матче с «Пармой» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями о предстоящей встрече в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с «Пармой». Матч между командами состоится сегодня в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первой части сезона “Парма” проявила себя как одна из лучших команд. У них в составе превосходные игроки периметра и отличные снайперы, которые обладают не только броском, но и сильны в изоляциях.

Пермяки доказали, что могут обыграть любую команду. В активе наших соперников победа над ЦСКА. “Парма” также была близка к успеху в матче с “Зенитом”. Мы ожидаем и готовимся к очень тяжёлому матчу», – приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, УНИКС под руководством Перасовича впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ в прошлом сезоне. Клуб из Казани в финальной серии оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань», переиграв соперника со счётом 4-1.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Команда уступает в чемпионате лишь московскому ЦСКА.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Парма
Пермский край
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