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Инсайдер назвал лидера «Никс», которого готов обменять клуб

Инсайдер назвал лидера «Никс», которого готов обменять клуб
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Инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» открыт для обмена тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла.

Напомним, «Нью-Йорк Никс» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Клуб, в котором выступает Рэндл, победил в 22 матчах при 16 поражениях в регулярном чемпионате.

В последнем матче «Нью-Йорк» на выезде уступил «Даллас Маверикс» со счётом 124:128. При этом коллектив под руководством главного тренера Тома Тибодо до этого победил в пяти матчах кряду, тем самым прервав свою удачную серию.

Отметим, что в декабре «Нью-Йорк» обменял форварда Ар Джея Барретта, разыгрывающего Иммануэля Куикли и пик во втором раунде драфта в «Торонто Рэпторс» на лёгкого форварда О Джи Ануноби, разыгрывающего Малачи Флинна и тяжёлого форварда Прешеса Ачиуву.

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