Эксперт вступился за Николу Йокича в конфликтной истории с Кармело Энтони

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказался о нападках бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони на центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

«Кармело (Энтони) сказал, что «Денвер» дал Николе Йокичу 15-й номер, чтобы принизить его достижения. Но ты же понимаешь, да, что парень из Европы был задрафтован во время рекламы Taco Bell? Кто тогда мог подумать, что Никола Йокич, вероятно, по окончании карьеры будет в десятке лучших в истории?

А ещё, Кармело, ты забыл, что сам убежал из «Денвера». Прости, ты лично порвал отношения с командой, и я не отношусь к тебе с большим уважением. Прости, но никто и не запомнит, что ты играл под 15-м номером», – сказал Шэннон Шарп в подкасте Nightcap.