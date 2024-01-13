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Ларса Пиппен рассказала об интимной жизни с сыном Майкла Джордана

Ларса Пиппен рассказала об интимной жизни с сыном Майкла Джордана
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Телеведущая Ларса Пиппен, бывшая жена легендарного игрока «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, раскрыла интимные подробности личной жизни с Маркусом Джорданом, который является сыном другой легенды «быков» Майкла Джордана.

«Это просто факты. Также я занимаюсь сексом, вероятно, пять раз за ночь с любовью всей моей жизни (Маркусом Джонсоном)», – сказала Ларса Пиппен в эфире YouTube-канала Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Напомним, в 2021 году Ларса Пиппен развелась с экс-баскетболистом «Чикаго Буллз» Скотти Пиппеном. В августе этого года 51-летняя Ларса призналась, что она состоит в отношениях с 32-летним Маркусом Джорданом.

Отметим, что ранее Маркус Джордан заявил, что в будущем он и Ларса планируют пожениться. Более того, он собирается сделать своего отца шафером на собственной свадьбе — такая традиция существует в их семье.

Подробности отношений пары:
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Встречается с Ларсой Пиппен и ведёт модный бизнес. Как живёт младший сын Майкла Джордана
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