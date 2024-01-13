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«Сейчас не время для паники». Шакил О’Нил — о неудачном отрезке «Милуоки» в НБА

«Сейчас не время для паники». Шакил О’Нил — о неудачном отрезке «Милуоки» в НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил поделился мнением о недавней серии поражений «Милуоки Бакс» в регулярном чемпионате НБА.

«Они претенденты на победу в чемпионате. Сейчас не время для паники. Все разговаривают об их поражениях, а они по-прежнему на втором месте (в Восточной конференции). Я бы предпочёл, чтобы они были посредственными сейчас, а потом стали лучше.

Если бы плей-офф стартовал сегодня, у них было бы второе место. Я бы предпочёл, чтобы они прошли через всё это, злились, злились, злились, а затем в марте или апреле знали, как с этим работать.

Сейчас необязательно быть идеальными. Я видел много команд, которые были идеальны в регулярном чемпионате…» – приводит слова О’Нила Sports Illustrated.

За последние шесть матчей регулярного чемпионата НБА «Милоуки» проиграл четыре раза. В свою очередь, «олени» 12 января нанесли «Бостон Селтикс» самое крупное поражение в сезоне – 102:135.

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