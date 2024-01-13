Барак Обама рассказал, как Майкл Джордан повлиял на культуру в США

Бывший президент США Барак Обама поделился мнением о том, что легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан изменил американскую культуру.

«Когда Майкл Джордан приехал в Чикаго в 1984 году, худощавый парень с густой шевелюрой и обаятельной улыбкой, уже тогда все знали, что он будет хорош.

Ни один другой игрок до или после Майкла не обладал таким сочетанием ослепительного атлетизма и безупречных баскетбольных основ, такой неутомимой трудовой этикой и непревзойдённым соревновательным огнём в глазах. Он не только побеждал с безжалостной эффективностью, но и в его выступлениях проявлялась грация и воображение, которые сделали «Чикаго Буллз» величайшей командой в истории.

Чего люди в то время не понимали, да, и сам Майкл не понимал, так это того, что он станет величайшим игроком, которого когда-либо видел баскетбол, выдающимся спортсменом, который в корне изменит облик спорта, коммерции и американской культуры», – приводит слова Обамы Sports Illustrated.

Отметим, что Обама является уроженцем города Чикаго.