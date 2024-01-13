Унизил ли «Денвер» Кармело Энтони, выдав 15-й номер Николе Йокичу?

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони остался недоволен тем фактом, что бывшая команда игрока, «Денвер Наггетс», отдала его 15-й игровой номер центровому Николе Йокичу.

«Это был мелкий манёвр. Это не было похоже на что-то вроде: «О, у нас есть номера на выбор». Это было похоже на: «Вот. Ты играешь под 15-м номером». И вы поставили Йокича в центр всего этого. Он даже не знал, что, чёрт возьми, происходит.

Я считаю, что ему дали 15-й номер, чтобы попытаться стереть то, что сделал я. Раньше я думал об этом, но теперь перестал. Произошло то, что должно было произойти», — сказал Кармело Энтони на YouTube-канале 7PM in Brooklyn.

Ему ответил известный спортивный телеведущий Шэннон Шарп, встав на защиту Йокича.

«Кармело (Энтони) сказал, что «Денвер» дал Николе Йокичу 15-й номер, чтобы принизить его достижения. Но ты же понимаешь, да, что парень из Европы был задрафтован во время рекламы Taco Bell? Кто тогда мог подумать, что Никола Йокич, вероятно, по окончании карьеры будет в десятке лучших в истории?

А ещё, Кармело, ты забыл, что сам убежал из «Денвера». Прости, ты лично порвал отношения с командой, и я не отношусь к тебе с большим уважением. Прости, но никто и не запомнит, что ты играл под 15-м номером», – сказал Шэннон Шарп в подкасте Nightcap.

Оскорбительно ли себя повёл «Денвер» по отношению к Кармело Энтони, выдав 15-й игровой номер Йокичу? Хотим знать ваше мнение.