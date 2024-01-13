Матиас Лессор стал лучшим игроком 21-го раунда Евролиги

Центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор признан самым ценным игроком 21-го раунда регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

В 21-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» обыграл «Монако» (88:63). Французский баскетболист в минувшем матче набрал 23 очка, 9 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

«Хорошо иметь такие показатели, особенно после травмы. У меня было несколько игр, в которых мне было очень трудно, и я всё ещё пытаюсь вернуть себе ритм. Так что подобные игры укрепляют мою уверенность. Я не играю ради личных наград. Я хочу играть за команды-победители, и сейчас мы на правильном пути. Это для меня очень важно», — приводит слова Лессора Eurohoops.