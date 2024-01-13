УНИКС дома потерпел поражение от «Пармы» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 13 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Казани. Матч завершился победой гостей со счётом 72:70.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Пармы» Риз Айзея, набравший 28 очков. В составе хозяев больше всего баллов в активе у разыгрывающего Ненада Димитриевича (21).

УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 16 побед при шести поражениях. «Парма» идёт шестой — 12 побед, 10 поражений.