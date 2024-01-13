УНИКС дома потерпел поражение от «Пармы» в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 13 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Казани. Матч завершился победой гостей со счётом 72:70.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Пармы» Риз Айзея, набравший 28 очков. В составе хозяев больше всего баллов в активе у разыгрывающего Ненада Димитриевича (21).
УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 16 побед при шести поражениях. «Парма» идёт шестой — 12 побед, 10 поражений.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
70 : 72
Парма
Пермский край
УНИКС: Димитриевич - 21, Найт - 15, Грин - 13, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 6, Лабери - 4, Бако - 2, Стуленков - 2, Зайцев, Колесников, Одиноков, Лазарев
Парма: Риз - 28, Джонсон - 13, Брайс - 8, Платунов - 8, Абдулбасиров - 6, Соломон - 4, Халтурин - 3, Ильницкий - 2, Морозов, Чебуркин, Фирсов
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