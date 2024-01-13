Пашутин прокомментировал неожиданную победу «Пармы» над УНИКСом

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал выступление своей команды в матче с казанским УНИКСом. Пермская команда сегодня в рамках Единой лиги ВТБ в гостях одержала победу над клубом из Татарстан со счётом 72:70.

«Хочу, во-первых, поздравить нашу команду. Ребята играли сердцем, проявили характер и объединились. Мы понимаем, что УНИКС – чемпион и очень серьёзный клуб, обладающий сильным составом на всех позициях: как на периметре, так и под кольцом.

У нас была задача как можно ближе сыграть от броска, заставить соперников действовать один в один и затруднить им броски. Как только мы позволяли УНИКСу свободно бросать, сразу получали град попаданий в свою корзину. Но в целом ребята справились. Хочу поздравить всех болельщиков и сказать, что нам крайне важно попасть в Топ-6 по итогам первого этапа. Понимаю, что УНИКС борется за первую–вторую строчку, но у нас своя цель. От матча к матчу мы пытаемся сделать все возможное, чтобы оказаться в шестерке», – приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.