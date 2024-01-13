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Стуленков объяснил, чем УНИКСу будет полезно поражение от «Пармы»

Стуленков объяснил, чем УНИКСу будет полезно поражение от «Пармы»
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Форвард УНИКСа Александр Стуленков высказался о неудачном выступлении команды в домашнем матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». Баскетболист принёс извинения казанским болельщикам за поражение от пермяков.

«Прежде всего, хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за поражение от «Пармы». В следующий раз будем стараться исправить ситуацию. Сегодня не получилось выполнить тренерские установки. Мы проиграли подбор и испытывали проблемы в атаке. Попробуем все это исправить и вернуться сильнее, чтобы в дальнейшем не повторять таких матчей.

Из положительных моментов отмечу, что мы увидели свои слабые стороны. Теперь будем работать над ними на тренировках. Конечно, нам не хватало Комолова. Артем – наш снайпер. Помимо пользы в атаке, он хорошо защищается и усложняет жизнь снайперам соперника», – приводит слова Стуленкова пресс-служба УНИКСа.

Напомним, 13 января в рамках регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС на своём паркете уступил «Парме» со счётом 70:72.

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