Вембаньяма отреагировал на слухи о том, что игроки «Сан-Антонио» неохотно отдают ему мяч

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал информацию о том, что партнёры по команде неохотно отдают ему передачи. Баскетболист опроверг данные слухи.

«Безусловно, я это слышал, но это никогда даже близко не было к реальности. В нашей команде нет никого, кто не хотел бы передать мне мяч, и нет никого, кому бы я не хотел передать мяч», – приводит слова Вембаньямы Clutch Points.

13 января новичок «Сан-Антонио Спёрс» Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 135:99. Виктор в общей сложности провёл на площадке 20 минут, набрав суммарно 26 очков (9 из 14 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), 11 подборов, два блок-шота и одну результативную передачу. Отметим, что Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.