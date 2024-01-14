Демар Дерозан осудил фанатов «Чикаго Буллз», освиставших покойного Джерри Краузе

Лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан прокомментировал свист болельщиков команды в адрес покойного экс‑генерального менеджера клуба Джерри Краузе во время церемонии включения в клубный Зал славы.

«У этого человека есть семья и друзья. Они находились на арене в этот момент. Такие вещи следует ценить. Ни в коем случае нельзя проявлять подобное неуважение. Как же плохо, что семье Краузе пришлось пережить подобный момент. Никому не отнять то, что было им создано. Без Джерри не было бы этой знаменитой истории «Чикаго», – приводит слова баскетболиста Clutch Points.

Джерри Краузе — шестикратный чемпион НБА во главе «Чикаго». Он дважды признавался лучшим генеральным менеджером года. Краузе был генменеджером «Буллс» в период с 1985 по 2003 годы. Отметим, что он погиб в марте 2017 года.