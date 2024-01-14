Стал известен статус Леброна Джеймса перед матчем с «Ютой»

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что у 39-летнего баскетболиста тендинит малоберцовой кости в левой ноге. Последний раз Джеймс пропускал матч регулярного сезона в ночь с 21 на 22 декабря 2023 года — игра с «Миннесотой Тимбервулвз», а после — в ночь с 13 на 14 декабря минувшего года в матче с «Сан-Антонио Спёрс».

В нынешнем сезоне лёгкий форвард принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 24,7 очка, 7,6 результативные передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,1, трёхочковых — 38,9.