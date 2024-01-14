Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр объяснил решение предоставить Стефену Карри отдых в матче с «Милуоки»

Стив Керр объяснил решение предоставить Стефену Карри отдых в матче с «Милуоки»
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о решение предоставить отдых разыгрывающему калифорнийской команды Стефену Карри в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Он сейчас просто уничтожен. Мы сильно полагались на него во многих играх. Ему нужен выходной… Он тренируется каждый день. Есть шанс, что он сможет сыграть в Мемфисе или Юте», — сказал Керр во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Стефен Карри принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 26,7 очка, 4,8 результативные передачи и 4,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,3, трёхочковых — 39,8.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Лиллард, Бисли, Лопес, Миддлтон, Адетокунбо
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски, Луни, Томпсон, Шарич, Уиггинс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android