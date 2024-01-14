Стив Керр объяснил решение предоставить Стефену Карри отдых в матче с «Милуоки»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о решение предоставить отдых разыгрывающему калифорнийской команды Стефену Карри в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс».
«Он сейчас просто уничтожен. Мы сильно полагались на него во многих играх. Ему нужен выходной… Он тренируется каждый день. Есть шанс, что он сможет сыграть в Мемфисе или Юте», — сказал Керр во время пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Стефен Карри принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 26,7 очка, 4,8 результативные передачи и 4,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,3, трёхочковых — 39,8.
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