Фрай: Энтони Дэвис проводит замечательный год, лучше, чем Леброн, но всё впустую

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился своими впечатлениями от перформанса «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«Им срочно нужно «шутеры! Они не могут выбросить просто так сезон куда подальше. Команда смогла выиграть внутрисезонный турнир из-за сниженного темпа игры и жёсткой защиты. Будут ли „Лейкерс“ опасны в плей-офф? Конечно, но сколько останется у них в резерве сил к тому времени?

Энтони Дэвис проводит замечательный год, лучше, чем Леброн, но всё впустую. Команда всё ещё пытается найти свою идентичность. Им нужно больше движения, больше «шутеров». Нельзя сейчас играть совсем без пространства. Они хорошо защищаются, но этого недостаточно», — приводит слова Фрая портал HoopsHype.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: