Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фрай: Энтони Дэвис проводит замечательный год, лучше, чем Леброн, но всё впустую

Фрай: Энтони Дэвис проводит замечательный год, лучше, чем Леброн, но всё впустую
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился своими впечатлениями от перформанса «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«Им срочно нужно «шутеры! Они не могут выбросить просто так сезон куда подальше. Команда смогла выиграть внутрисезонный турнир из-за сниженного темпа игры и жёсткой защиты. Будут ли „Лейкерс“ опасны в плей-офф? Конечно, но сколько останется у них в резерве сил к тому времени?

Энтони Дэвис проводит замечательный год, лучше, чем Леброн, но всё впустую. Команда всё ещё пытается найти свою идентичность. Им нужно больше движения, больше «шутеров». Нельзя сейчас играть совсем без пространства. Они хорошо защищаются, но этого недостаточно», — приводит слова Фрая портал HoopsHype.

Сейчас читают:
Ждать дедлайна или уволить тренера? Почему в «Лейкерс» всё так плохо и что с этим делать
Ждать дедлайна или уволить тренера? Почему в «Лейкерс» всё так плохо и что с этим делать

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android