Стали известны намерения «Шарлотт» по поводу 31-миллионного контракта Хэйворда

Руководство «Шарлотт Хорнетс» рассматривает вариант с обменом лёгкого форварда Гордона Хэйворда, чей контракт на $ 31,5 млн в сезоне-2023/2024 истекает после завершения чемпионата. Об этом рассказал инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер в The Trade Deadline.

Фишер также отметил, что некоторые команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривают возможный сценарий выкупа контракта между «Шарлотт» и 33-летним баскетболистом, который выступает за клуб из Северной Каролины с сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне лёгкий форвард принял участие в 25 встречах, набирая в среднем 14,5 очка, 4,7 подбора и 4,6 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,8, трёхочковых — 36,1.