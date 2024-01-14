Джейсон Тейтум был удалён во время матча с «Хьюстоном» из-за недовольства судьями

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 145:113.

В начале заключительной четверти Тейтум совершил проход в трёхсекундную зону соперника и попытался забить сверху, однако его попытку заблокировали. По мнению форварда, на нём нарушили правила, о чём он дал понять судьям.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как итог, Тейтум получил два технических замечания, что означало досрочное завершение игры. Джейсон покинул площадку с 27 очками (9 из 17 с игры), восемью подборами и пятью результативными передачами в протоколе. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+9».