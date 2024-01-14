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Джейсон Тейтум был удалён во время матча с «Хьюстоном» из-за недовольства судьями

Джейсон Тейтум был удалён во время матча с «Хьюстоном» из-за недовольства судьями
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 145:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале заключительной четверти Тейтум совершил проход в трёхсекундную зону соперника и попытался забить сверху, однако его попытку заблокировали. По мнению форварда, на нём нарушили правила, о чём он дал понять судьям.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как итог, Тейтум получил два технических замечания, что означало досрочное завершение игры. Джейсон покинул площадку с 27 очками (9 из 17 с игры), восемью подборами и пятью результативными передачами в протоколе. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+9».

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
145 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 27, Притчард - 19, Порзингис - 17, Уайт - 13, Холидэй - 11, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Михайлюк - 6, Бриссетт - 5, Корнет - 2, Бэнтон, Стивенс
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 22, Шенгюн - 19, Брукс - 12, Томпсон - 10, Грин - 10, Смит II - 9, Грин - 9, Холидей - 5, Ванвлит - 5, Уильямс - 5, Баллок - 3, Ландейл - 2, Марьянович - 2, Тэйт
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