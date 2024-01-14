Под Джордж: однажды Фрэнк Вогель позволил мне лажать во время Летней лиги

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж вспомнил период своего пребывания в «Индиане Пэйсерс» под руководством Фрэнка Вогеля, который сейчас возглавляет «Финикс Санз». В частности, Джордж вспомнил Летнюю лигу НБА.

«Однажды он [Фрэнк Вогель] позволил мне лажать во время Летней лиги. Это мне нравилось, так как это хорошая возможность стать лучше. Фрэнк предоставил мне роль стартового игрока — он будто сразу же стал своим человеком», — сказал Джордж во время своего подкаста.

Пол Джордж выступал за «Индиану» на протяжении семи сезонов (2010/2011–2016/2017). В составе «Пэйсерс» форвард набирал в среднем 18,1 очка, 6,3 подбора и 3,2 результативные передачи. В нынешнем сезоне у Джорджа 23,8 очка, 5,5 подбора и 3,7 передачи.