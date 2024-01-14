Аренас назвал лучшего игрока в истории «Орландо», сделав выбор между О'Нилом и Ховардом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выразил мнение, что бывший центровой лиги Дуайт Ховард является лучшим игроком в истории «Орландо Мэджик».

«Резюме Ховарда просто лучше, чем резюме Шака в этом джерси. Но лучший игрок с точки зрения таланта, конечно, Шак. В джерси «Орландо» — это Дуайт», — сказал Аренас во время шоу Nightcap.

Дуайт Ховард провёл в «Орландо» восемь сезонов, где набирал в среднем 18,4 очка, 13 подборов и 2,2 блок-шота. Шакил О'Нил, в свою очередь, на протяжении четырёх сезонов делал 27,2 очка, 12,5 подбора и 2,8 блок-шота.